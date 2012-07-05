Герман говорит, что Драч со Ступкой из президентского совета не уходили

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии А.Герман.

Она отметила, что информация, распространенная 4 июля «5 каналом» о якобы выходе И.Драча и Б.Ступки из состава Общественного гуманитарного совета при Президенте, не соответствует действительности.

«Вопрос о том, является ли появление такой информации сознательной спекуляцией с целью нагнетания ситуации вокруг языкового вопроса или это просто журналистская халатность, нуждается в ответе. И надеюсь, такой ответ даст руководство «5 канала», - сказала советник Президента.

При этом она подчеркнула, что Общественный гуманитарный совет работает в полном составе, и она представила Президенту предложения, которые, по мнению членов совета, дадут возможность урегулировать ситуацию.

В то же время, 3 июля ряд информагентств и интернет-изданий распространилиписьмо И.Драча и Б.Ступки, в котором требуют от Президента Украины Виктора Януковича как руководителя Общественного гуманитарного совета срочно созвать заседание совета и выразить свою, как главы государства, позицию относительно данного закона.

"Очевидно, что законопроект "Об основах государственной языковой политики" не только не будет способствовать сохранению гражданского согласия в обществе, достижению компромисса и консенсуса в вопросах формирования и реализации языковой политики в Украине, а, напротив, уже поднял высокую волну протестов и поставил под угрозу сохранение гражданского мира в обществе", - говорится в обращении.

"Общественный гуманитарный совет должен решительно осудить эти попытки узаконивания русского языка как второго государственного в Украине. Если это не будет сделано, мы не будем считать возможным находиться дальше в составе Общественного гуманитарного совета", - отметили деятели культуры.