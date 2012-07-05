В Тернополе облсовет разорвал отношения с ОГА и хочет ее выселить

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении председателя областного совета Алексея Кайды, обнародованном на сайте облсовета.

«Областной совет прекращает контакты и сотрудничество с облгосадминистрацией, пока глава Тернопольской облгосадминистрации Валентин Хоптян и его заместители не задекларируют свою позицию относительно событий 3 июля в Верховной Раде», – отметил А.Кайда.

Он призвал руководство ОГА официально обратиться к Президенту Украины Виктору Януковичу с призывом не подписывать Закон «Об основах государственной языковой политики» и не допустить конституционного переворота в государстве.

Также депутаты планируют рассмотреть вопросы создания исполкома облсовета и отмены решения о делегировании ОГА своих полномочий.

Дополнительно депутаты Тернопольского областного совета рекомендовали управлению по эксплуатации имущественного комплекса облсовета из-за долгов разорвать договоры аренды с облгосадминистрацией и ее управлениями.

Соответствующее решение было принято вчера на заседании постоянной комиссии областного совета по вопросам социально-экономического развития, промышленной политики, транспорта и связи, инвестиций, предпринимательства, внешнеэкономической деятельности.

На нем депутаты рассмотрели письмо управления по эксплуатации имущественного комплекса областного совета, в котором говорится о значительной задолженности облгосадминистрации за аренду здания, в которой расположены управления и кабинеты руководства ТОГА. В частности, по состоянию на 1 июля за электроснабжение обладминистрация задолжала 124 тыс. грн, за газоснабжение – 11,815 тыс. грн, за эксплуатационные расходы – 214,534 тыс. грн. В целом долг составляет 305 тыс. 62 грн.

Обсудив данный вопрос, члены комиссии приняли решение рекомендовать управлению имущественного комплекса разорвать договоры аренды с арендаторами-должниками – облгосадминистрацией и ее управлениями.