Депутаты нашли способ отнять у губернатора полномочия

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Свобода», с соответствующей инициативой выступил депутат областного совета от ВО «Свобода» «в связи с угрозой национальной безопасности».

Он подготовил проект решения, согласно которому будет создан исполнительный комитет Тернопольского областного совета. Предусмотрено, что исполком облсовета станет исполнительным и предписывающим органом на территории области и возьмет на себя всю полноту власти и ответственность за общественно-политическую ситуацию в области. При этом решение Тернопольского облсовета от 16 июля 2002 года №27 «О делегировании областной государственной администрации полномочий областного совета» запланировано отменить.

В проекте областному совету также предлагается утвердить временное положение об исполнительном комитете Тернопольского областного совета, определить структуру исполнительного комитета Тернопольского областного совета, избрать председателя исполнительного комитета, поручить председателю исполнительного комитета подготовить предложения относительно количественного и персонального состава исполкома и подать его на утверждение Тернопольскому областному совету.

Как сообщал УНИАН, в 10 часов начнется сессия облсовета, на которой будет принято обращение к председателю Верховной Рады Украины и Президенту Украины по поводу принятия закона о языках и обострении политической ситуации в Украине.