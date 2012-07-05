УДАР о Евро-2012, слезоточивом газе и запрете митингов

А также о невосприятии других, кроме собственной, позиции и мнения, о неуважении Конституции, гарантирующей гражданам свободу собраний, и о системном нарушении прав человека в Украине.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии «УДАР».

«Власть так и не поняла, почему оппозиция и граждане, которые не воспринимают политики нынешней власти, вышли на протесты в разных регионах Украины, в частности, и под Украинский дом в Киеве, – говорят в «УДАРе» и напоминают, что сегодня вся страна и столица увешены приветственными билбордами Партии регионов и Президента, с которых украинцев поздравляют с Праздником Конституции. – И в это же самое время власть грубо нарушает Основной Закон и права граждан на мирные собрания».

«Можно заставить украинские суды принимать нужные Администрации Президента решения, но нельзя заставить граждан поддерживать подобную политику власти, которая с каждым днем предпринимает все больше шагов, направленных на раскол страны и разжигание вражды между гражданами», – отмечают в партии «УДАР». Можно прятаться от прессы, переносить пресс-конференции, но нельзя спрятаться от собственных граждан и от ответственности за свои действия, заявляют в «УДАРе».

«Применение слезоточивого газа и силы против мирных демонстрантов показывает всему миру, что Украина превращается в тоталитарное государство, и за это рано или поздно будут отвечать те, кто принимал противоправные решения в судах и силовых структурах, а также их идейные вдохновители в высших кабинетах государства. После улыбающихся украинцев, которые гостеприимно принимали Евро и которые стали главным лицом чемпионата в мировых СМИ, мир вновь видит привычную в последние годы картинку из Киева – шлемы «Беркута», газовые баллончики и дубинки против мирных демонстрантов, грубую и недемократическую власть», – говорится в заявлении партии «УДАР».