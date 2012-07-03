Януковичу-реформатору мешают «инертные, коррумпированные бюрократы»

Об этом говорится во вступительном слове главы государства Виктора Януковича к ежегодному посланию Президента Украины в Верховную Раду о внутреннем и внешнем положении Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.Янукович отмечает: «Уже на начальных стадиях украинские преобразования подверглись преградам, которые сегодня несут реальную угрозу торможения процесса глубинного обновления всех сфер общественной жизни, приводят к обесцениванию результатов достижений».

Противоречия между намерениями государственного политического руководства и интересами бюрократических групп, сформированных по региональному и отраслево-корпоративному принципам, приобретают все более конфликтный характер, констатировал глава государства. Эти противоречия, отметил он, создали благоприятную почву для укрепления идеологических позиций политических партий и движений, оппозиционных к реформаторскому курсу.

«Деструктивная деятельность этих сил нашла воплощение в многочисленных политических спекуляциях. При таких обстоятельствах укрепление принципов украинской государственности и демократических механизмов в управлении обществом приобрели критическое значение не только в продолжении курса преобразований, но и для обеспечения национальной безопасности», - отметил В.Янукович.