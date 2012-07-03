Лауреат Нобелевской премии мира выразила солидарность с Тимошенко

09:31, 03 июля 2012
Политика
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Лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи выразила свою солидарность и поддержку экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко.

Дочь экс-премьер министра Украины Юлии Тимошенко Евгения и лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи во время встречи в Париже, 3 июля 2012 г.

 

Об этом сообщает сайт Ю.Тимошенко.

"Юлия Тимошенко очень сильная женщина. Я знаю о ее борьбе против авторитарного режима в Украине и поэтому выражаю свою солидарность с политическим узником Юлией Тимошенко и желаю ей силы побороть все препятствия на пути Украины к демократии. Я верю в ее победу", - сказала Аун Сан Су Чжи во время встречи с дочерью экс-премьера Евгенией Тимошенко в Париже.

В свою очередь Е.Тимошенко поблагодарила Аун Сан Су Чжи за поддержку и отметила, что ее мать "не отступит от своей борьбы, несмотря на все преследования и давления".

Аун Сан Су Чжи является политическим деятелем Мьянмы, лидером оппозиции военной хунте, лауреатом Нобелевской премии мира (1991), которую около 15 лет военные держали под домашним арестом.

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