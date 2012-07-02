В ПР предлагают выбирать спикера по-новому

Проектом предусматривается изменить порядок избрания председателя Верховной Рады и отзыва его с должности, установив, что соответствующие решения принимаются открытым поименным голосованием большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады Украины.

На сегодня, в соответствии с Регламентом ВР, решение относительно кандидатур на должность председателя Верховной Рады принимается тайным голосованием путем подачи бюллетеней.

Данным законопроектом предлагается отменить ныне действующую норму Регламента, в соответствии с которой избранным председателем парламента считается кандидат на должность, который получил большинство голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, если бюллетени для тайного голосования получили не менее двух третей народных депутатов от их фактической численности.

Также предлагается усовершенствовать процедуру принятия парламентом решения об отзыве первого заместителя и заместителя председателя Верховной Рады, а также ввести возможность одновременного избрания председателя ВР.

В пояснительной записке отмечается, что “следствием принятия законопроекта будет приведение в соответствие с Конституцией Украины положений действующего Регламента, а также совершенствование процедуры избрания председателя Верховной Рады Украины, первого заместителя и заместителя председателя Верховной Рады Украины и отзыва их с должностей”.