Луценко в суде снова «нарывается»

Председательствующая в судебном процессе по обвинению экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко в организации незаконной слежки судья Печерского райсуда Киева Анна Медушевская отказалась допросить нескольких работников Генеральной прокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом судья отказала в удовлетворении ходатайства защиты Ю.Луценко в допросе на судебном заседании, в частности, бывшего заместителя генпрокурора Николая Голомши и бывшего руководителя следственно-оперативной группы, которая расследовала дело об отравлении экс-президента Виктора Ющенко, Галины Климович.

Судья отметила, что от указанных и нескольких других лиц поступили письменные заявления о том, что они не могут прибыть на судебное заседание и просили огласить их показания, предоставленные ранее.

Эта информация удивила защитников Ю.Луценко, поскольку ни на одном из судебных заседаний фамилии этих лиц не назывались, так же как участникам процесса не сообщалось со стороны суда о том, что эти лица вызываются на допрос.

Комментируя ход событий, адвокат Ю.Луценко Игорь Фомин отметил, что на этом судебном заседании сложилась парадоксальная ситуация, поскольку защита хлопочет перед судом, чтобы были допрошены свидетели со стороны обвинения, которые, по его словам, как выяснилось, допрашивались совсем по другому уголовному делу, - относительно отравления В.Ющенко.

Позиция суда и стороны обвинения вызвала возмущение со стороны Ю.Луценко, который отметил, что ранее ему было отказано в удовлетворении многих ходатайств, на которые он имел законное право. По его словам, «судья, когда ей хорошо спится, вкусно естся, сладко целуется, уже решает не допрашивать 8 из 15 свидетелей». «Ни разу мы не слышали, что эти свидетели вызываются, а сегодня, оказывается, они неоднократно вызывались. Когда вы врали, ваша честь в кавычках?», - заявил Ю.Луценко, обращаясь к А.Медушевской.

Он начал зачитывать первые строки из показаний, предоставленных Н.Голомшей, Г.Климович, Перчем и другими, в которых отмечалось, что все эти лица допрашивались по уголовному делу, возбужденному по факту отравления государственного деятеля В.Ющенко.

«Где здесь Луценко? Это макулатура. Нечего здесь читать. Я вам могу дать книги получше. Как вообще можно зачитывать показания этих людей, если они допрашивались по другому уголовному делу? Давайте зачитаем показания о педофилии и осудим за это Луценко, Тарасенко, Павленова. Давайте зачитаем протоколы о снятии судимостей с Януковича, и на этом основании осудим Луценко, Тарасенко, Павленова. Почему Верховная Рада определяет, что я имею право допросить свидетелей в суде, а три балбеса из прокуратуры и судья-«шестерка» говорят нет», - подчеркнул Ю.Луценко.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко выдвинуто обвинение по ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) во время расследования дела об отравлении В.Ющенко.

Ю.Луценко обвиняют в том, что в 2009 году в должности министра он продолжил оперативные мероприятия по расследованию дела об отравлении В.Ющенко – организовал слежку за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давиденко.

Этот эпизод дела против экс-министра был выделен в отдельное дело 21 января 2012 года.

Как говорится в обвинительном заключении, «экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, а также Олег Павленов и Владимир Тарасенко (которые работали в Департаменте уголовного розыска МВД), будучи представителями власти и служебными лицами, совершили злоупотребление властью, то есть преднамеренное использование служебным лицом и представителем правоохранительного органа власти вопреки интересам службы, что нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам Валентина Давиденко».