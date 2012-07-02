Попов поблагодарил киевлян и Януковича

Финальный матч Евро-2012 между сборными Италии и Испании в фан-зоне на Крещатике посмотрели более 100 тысяч болельщиков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, по данным организаторов фан-зоны, просмотр матча и празднования завершения Евро-2012 прошли спокойно – нарушений общественного порядка и каких-либо инцидентов зарегистрировано не было. Не было нарушений общественного порядка и на территории НСК «Олимпийский».

По информации Главного управления здравоохранения, за медицинской помощью обратились 39 болельщиков. Ни один из них не был госпитализирован.

Принимающий город Киев достойно встретил болельщиков. Как отметил председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов, чрезвычайно важную роль в организации евротурнира сыграли киевляне. Он поблагодарил всех, кто приобщился к подготовке и организации Евро-2012, и подчеркнул, что настоящим победителем чемпионата стал Киев и киевляне.

«…Я искренне благодарю киевлян, благодарю строителей, правоохранителей, врачей, коммунальщиков и волонтеров – всех тех, без кого невозможно было представить полноценное проведение евротурнира. Я также благодарю руководство государства – Президента Украины Виктора Януковича и Кабинет министров Украины, за поддержку, которую получил Киев на этапах подготовки и проведения Евро. Я считаю, что настоящим победителем Евро-2012 стал Киев и киевляне. Этот чемпионат – наша общая гордость», – подчеркнул А.Попов.

Как известно, вчера в Киеве состоялся финал Евро-2012. Победителем чемпионата стала национальная сборная Испании.

Следующий чемпионат УЕФА Евро состоится в 2016 году во Франции.