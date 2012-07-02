Симоненко: КПУ не имеет никакого отношения к Голодомору

Современные украинские коммунисты не имеют никакого отношения к просчетам КПСС, в том числе к Голодомору в Украине. Об этом в эфире ток-шоу «Портреты с Сергеем Дорофеев» на 5 каналезаявил лидер КПУ Петр Симоненко.

«Ми ошибались – это правда, мы совершали серьёзные ошибки и просчёты - это тоже правда. Я не собираюсь это оправдывать тем, что это были первопроходцы, но мы, современные коммунисты к этому отношения не имеем. Я имею в виду к 37-му году. К примеру, я в это даже не родился», - заявил Симоненко.