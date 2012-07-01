Литвин жалеет, что Украина и Польша не играют в финале Евро-2012

Украина и Польша доказали Европе и миру свою возможность вместе реализовывать грандиозные проекты, сказал председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин в воскресенье во время встречи с маршалком Сената Республики Польша Богданом Борусевичем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, по словам В.Литвина, «мы сделали все, чтобы состоялся футбольный праздник. Гостеприимство, которое проявили Украина и Польша во время чемпионата, непременно будет служить созданию позитивного имиджа наших государств».

Вместе с тем, руководитель парламента пожалел, что сборные Украины и Польши не вышли в финал Евро-2012.

Стороны высоко оценили уровень двустороннего парламентского сотрудничества и подчеркнули важность дальнейшего развития конструктивного сотрудничества, в том числе в рамках межпарламентских ассамблей.

По просьбе Б.Борусевича В.Литвин рассказал о текущей политической ситуации в Украине в канун избирательной кампании. Председатель Верховной Рады заметил, что в настоящее время тяжело спрогнозировать результаты выборов, отметив, что на расстановку сил в парламенте будущего созыва существенно повлияет мажоритарная составляющая. В.Литвин выразил мнение, что следующий парламент будет сложнее, чем нынешний, но и более ответственный.

По словам маршалка Сената, Евросоюз надеется, что парламентские выборы в Украине пройдут демократично и прозрачно. При этом он заверил, что Польша и в дальнейшем будет поддерживать евроинтеграционные стремления Украины и лоббировать ее интересы в ЕС.