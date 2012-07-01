Симоненко божится, что живет в доме сына

Об этом П.Симоненко заявил в субботу в эфире «5 канала », комментируя информацию об имении и государственной даче, где он якобы живет.

Он отметил, что этот дом построен за «честно заработанные средства» его сына. «Он купил этот дом. 12 лет стояла лишь коробка, и за 10 лет он привел его в порядок. Это дом моего сына», - сказал П.Симоненко.

Лидер КПУ отметил, что этот дом ему не принадлежит. Он заметил, что дом в свое время был приобретен за небольшие средства в селе, за пределами Киева.

П.Симоненко признал, что в свое время он действительно жил на государственной даче, которая является старым деревянным домиком 50-х годов. «Я оттуда выехал. И выделили мне ее, когда у меня были проблемы со здоровьем. Тогда считали это возможным - предоставить ее как руководителю фракции», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, недавно в ряде СМИ появились фотографии роскошного дома, который якобы принадлежит П.Симоненко.