Милиция говорит, что «оранжевые» на Банковой стреляли в нее из водяных пистолетов
12:50, 28 июня 2012Политика
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В отношении задержанных в четверг в ходе акции у стен Администрации Президента активистов организации КУПР составлен админпротокол за неповиновение милиции.
Мельниченко начал поливать правоохранителей из водяного пистолета
Как сообщили УНИАН в ОСО ГУ МВД Украины в Киеве, в четверг утром КУПРовцы проводили санкционированную акцию у Администрации Президента.
В какой-то момент они попытались спровоцировать стычку с милиционерами, руководитель КУПРа Сергей Мельниченко начал поливать правоохранителей из водяного пистолета.
Сотрудники милиции не допустили противостояния, предложили С.Мельниченко и активистке организации Татьяне Лиходеевой пройти в милицейскую машину. Задержанных доставили в Печерское райуправление милиции, где составили админпротокол по ст. 185 Административного кодекса (неповиновение сотрудникам милиции).
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