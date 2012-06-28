Милиция говорит, что «оранжевые» на Банковой стреляли в нее из водяных пистолетов

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУ МВД Украины в Киеве, в четверг утром КУПРовцы проводили санкционированную акцию у Администрации Президента.

В какой-то момент они попытались спровоцировать стычку с милиционерами, руководитель КУПРа Сергей Мельниченко начал поливать правоохранителей из водяного пистолета.

Сотрудники милиции не допустили противостояния, предложили С.Мельниченко и активистке организации Татьяне Лиходеевой пройти в милицейскую машину. Задержанных доставили в Печерское райуправление милиции, где составили админпротокол по ст. 185 Административного кодекса (неповиновение сотрудникам милиции).