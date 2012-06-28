Содокладчики ПАСЕ: выборы без Луценко и Тимошенко будут запятнаны, но не больше

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в информационной записке содокладчиков Майлис Репс и Мариетты Пурбе-Линден по итогам визитов в Украину 26-30 марта и 14-18 мая, утвержденной сегодня на заседании Мониторингового комитета ПАСЕ в Страсбурге.

“Мы категорически против идеи априори называть выборы недемократическими и нелегитимными, если этим отдельным членам оппозиции не будет разрешено принимать участие в кампании”, - говорится в записке.

“Возможность или нет для этих лиц принимать участие в выборах является одним из факторов, на которых такая оценка должна базироваться, однако она не должна предопределять заключения”, - заметили содокладчики.

Вместе с тем, М.Репс и М.Пурбе-Линден отметили, что преследование бывших членов правительства, которые являются выдающимися лидерами оппозиции, влияет на предвыборный климат, а их неучастие в гонке запятнает выборы.

Содокладчики ПАСЕ также отметили, что во время встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем в мае они обратили его внимание на то, что если оппозиционные лидеры во время выборов будут оставаться в заключении, даже незначительные нарушения в ходе избирательной кампании поставят выборы под сомнение.