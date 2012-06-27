Эксперт просить помнить, что Конституция Украины не Конституция США

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА, об этом М.Добкин сказал во время встречи с представителями харьковской юридической школы, которые принимали участие в разработке Конституции Украины 1996 года и которые сейчас являются членами Конституционной ассамблеи.

«В канун Дня Конституции собрался непростой состав участников обсуждения этого знаменательного дня. Большинство из них принимали непосредственное участие в разработке и принятии Конституции 1996 года, и все без исключения присутствующие здесь сегодня входят в Конституционную ассамблею, которая совместно с Президентом Украины работает над новой редакцией Конституции, которая, я уверен, будет еще более прогрессивной, чем нынешняя», - подчеркнул М.Добкин, открывая встречу.

Как отметил президент Национальной академии правовых наук Украины, академик НАНУ, член Конституционной Ассамблеи Василий Таций, хотя нынешняя Конституция считается одной из лучших в мире, она нуждается в усовершенствовании.

«Сегодня наша Конституция по своим главным параметрам является лучшим образцом законов такого уровня в мире за последнее время. Пройдет еще много десятилетий, а некоторые разделы останутся неизменными. Однако, при всей значимости данного закона, время показало его определенные недостатки. Но главное, 16 лет Конституция работала и работает, и, давая оценку ей, необходимо помнить, что это не Конституция США, это постоянно работающий закон с четкой регламентацией прав, обязанностей, полномочий и многих других вещей», - подчеркнул В.Таций.

По словам ректора Национального университета внутренних дел, члена Конституционной ассамблеи Александра Бандурки, Основной Закон, как и другие законы, не является догмой, не подлежащей пересмотру или усовершенствованию.

«Конституция свою задачу выполнила. Именно в этих конституционных условиях Украина построила основные государственные институты. Сегодня в обществе созрела необходимость изменений. Их нельзя полностью реализовать, если не будет реформирована наша основная правовая база - Конституция Украины», - подчеркнул А.Бандурка.

Говоря о новой редакции Основного закона, председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов подчеркнул необходимость посвятить в документе раздел органам местного самоуправления.

«В новой Конституции должен быть отдельный раздел, посвященный органам местного самоуправления. Изменилось административно-территориальное устройство, а за 21 год независимости не принимался ни один документ, который бы его регулировал. Уровень зрелости территориальных общин и людей таков, что сегодня можно больше полномочий передать из центра на места», - сказал С.Чернов.