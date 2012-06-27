Колесников думает, что скоро Европа сама предложит Украине безвизовый режим

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис Колесников, отвечая на вопрос журналистов о сроках введения безвизового режима между Украиной и странами ЕС.

«Безвизовый режим имеет под собой политическую и экономическую составляющую. Пока западные правительства уверены, что украинцы могут остаться там, но кто хотел остаться, они уже остались на вполне легальных основаниях. Никто же не переползал украинско-польскую границу ночью», - сказал Б.Колесников.

«Я думаю, что скоро уже Запад будет заинтересован в безвизовом режиме», - добавил вице-премьер.