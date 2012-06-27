Яценюк считает, что деятельность КС подлежит люстрации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время круглого стола по обсуждению программы объединенной оппозиции «Конституция Украины: необходимы ли изменения?» заявил председатель Совета объединенной оппозиции, председатель партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк.

«Считаю, что деятельность действующего Конституционного Суда, равно как и предыдущего Конституционного Суда, подлежит расследованию и люстрации. Объединенная оппозиция вносит в парламент решение о создании временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов нарушения судьями Конституционного Суда Украины присяги», - сказал А.Яценюк.

Он отметил, что ВСК должна расследовать факт принятия КС решения от 23 декабря 2003 года, которое предусматривало, что тогдашний Президент Леонид Кучма может баллотироваться на третий срок.

«Нужно выяснить, каким образом принималось решение, кто им давал указания и почему они приняли такое решение», - сказал А.Яценюк.

Кроме того, по словам А.Яценюка, ВСК должна расследовать обстоятельства принятия решения КС от 6 апреля 2010 года относительно возможности отдельных народных депутатов принимать участие в формировании коалиции, хотя это было предусмотрено лишь для фракций.

«По моему убеждению, Конституционный Суд в 2012 году именно под давлением действующего Президента принимает решение, которое напрямую противоречит его предыдущим решениям», - добавил он.

Среди других решений КС А.Яценюк назвал решение о возвращении к Конституции 1996 года без участия парламента и народа Украины.

«Отдельно также мы будем расследовать в рамках этой комиссии деятельность конституционных судей на предмет вынесения целого ряда решений, которые отменяют льготы чернобыльцам и тому подобное. Считаю, что парламентская комиссия должна немедленно приступить к работе – опрашивать судей Конституционного Суда на предмет того, почему судьи нарушили присягу», - добавил А.Яценюк.