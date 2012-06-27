Завтра к Тимошенко придут американцы, которых нанял Минюст

Американские консультанты по правовым вопросам завтра проведут встречу с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

В частности, как отмечается в сообщении, «к руководству ведомства обратился представитель офиса "Скадден, Арпс, Слейт, Мар и Флом ЛЛП" (дальше - Скадден) в г. Вашингтоне господин Грегори Грег, который информировал, что Министерство юстиции Украины обратилось в офис Скадден относительно определения консультантов по правовым вопросам для предоставления консультационной помощи в сфере совершенствования системы уголовного правосудия».

При этом Г.Грег отметил, что представители Skadden будут осуществлять независимый пересмотр уголовного дела Ю.Тимошенко, в том числе собирать, изучать факты и показания, на которых базировалось обвинение заключенной.

По данным ГПтСУ, данный вопрос согласован представителями Скадден с адвокатом Ю.Тимошенко Сергеем Власенко, который информировал о согласии Ю.Тимошенко встретиться с представителями Скадден 28 июня.

Представителям Скадден Государственной пенитенциарной службой предоставлено право на встречу с осужденной Ю.Тимошенко. Непосредственное участие в посещении будут принимать 4 представителя компании, сказано в сообщении.

Руководством Качановской исправительной колонии Юлия Тимошенко о запланированном визите информирована.

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Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции Украины заключило соглашение с американской юридической фирмой Skadden о сотрудничестве по делу, которое будет рассматривать Европейский суд по правам человека по жалобе Ю.Тимошенко.

По словам министра юстиции Украины Александра Лавриновича, решение о заключении соглашения с американской фирмой было принято в связи с тем, что Украинское государство ответственно относится к работе с Европейским судом и из-за большого международного интереса к этому делу.

В соответствии с соглашением, американская фирма будет помогать Министерству юстиции, Уполномоченному Украины при ЕСПЧ готовить позицию украинского правительства во время рассмотрения в Европейском суде жалобы Ю.Тимошенко.

При этом представители американской фирмы будут иметь возможность не только ознакомиться с документами, а провести встречи как с представителями обвинения, так и защиты Ю.Тимошенко, если они согласятся на такую встречу.

«Чтобы не возникало никаких сомнений и домыслов по этому делу», - сказал министр юстиции.