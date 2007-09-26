Цушко говорит, что его до смерти отравили люди Президента

Министр внутренних дел Василий Цушко обвиняет секретариат президента в покушении на свою жизнь.

Об этом он заявил на пресс-конференции в среду.

По его словам, согласно результатам его анализов, полученных в Украине и Германии, у него в крови выявлена несовместимая с жизнью доза теофелина (препарат, который раньше применялся для лечения астмы и хронических обструктивных заболеваний легких).

Также Цушко добавил, что во время его пребывания в госпитале МВД к нему "очень напрашивался" и.о. главы СБУ Валентин Наливайченко.

"Считаю, что Наливайченко не имеет лично никакого отношения к тому, что со мной произошло, но думаю, что его подослали посмотреть, кончился я или нет", - сказал он.

На вопрос, кто, по его мнению, подослал к нему Наливайченко, Цушко ответил, что на сегодня СБУ является структурой, которая подчиняется секретариату президента.

"Я думаю, что господина Наливайченко подослал ко мне секретариат президента. Но еще раз повторяю, что к нему лично у меня никаких подозрений и претензий нет", - сказал он.

Вместе с тем на вопрос, почему он выжил, ведь доза теофелина, по его словам, была несовместима с жизнью, Цушко сказал, что в телефонном режиме общался с немецкими врачами и, по их словам, он "является четвертым человеком в Европе, который выжил при такой дозе".

"Поэтому я считаю, что меня уберег Бог, и все таки правильно вводили лекарства в Киеве, которые спасли мне жизнь", - сказал он.

Украинская правда