Литвин за обязательные экзамены по украинскому языку и литературе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он заявил во время общения с представителями украинской общины в Риге в рамках официального визита в Латвийскую Республику.

В частности, говоря о ходе рассмотрения языкового законопроекта, В.Литвин отметил, что в него внесено 2053 поправок.

По мнению руководителя парламента, необходимо дать четкое определение понятия «государственный язык» и сферы его применения, а также обязательно включить экзамены по украинскому языку и литературе при поступлении в любое учебное заведение.

Как сообщал УНИАН, 5 июня ВР приняла в первом чтении законопроект «О принципах государственной языковой политики», инициированный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко.

В пояснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27).

Председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов не исключил, что в целом языковой закон может быть принят 4 или 5 июля.