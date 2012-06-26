Сторонники Тимошенко развернули баннер с тремя обезьянами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», люди держат флаги Объединенной оппозиции и скандируют «Банду геть!» и «Юлі волю!».

Также на митинге присутствуют народные депутаты из оппозиционных фракций.

Перед началом судебного заседания на памятнике Пилипу Орлику - автору первой в Европе Конституции, который находится рядом со зданием суда, появился баннер с надписью «Судді, керуйтеся Конституцією України!».

По словам оппозиционеров, таким образом они решили напомнить судьям о непредвзятости, независимости и объективности, которыми должны руководствоваться представители украинской Фемиды.

Рядом с памятником расположен плакат-баннер «Юлі волю!», на котором митингующие в знак поддержки лидера оппозиции должны были ставить краской отпечатки собственных ладоней, однако помешал дождь.

Также возле суда установлен огромный баннер с изображением трех обезьян из композиции «ничего на вижу, ничего не слышу, ничего не знаю», одетых в судейские мантии.