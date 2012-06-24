Глава клиники «Шарите» против участия Тимошенко в судебном процессе

Об этом сообщает "Немецкая волна", отмечая, что К.Айнхойпль 23 июня встретился с лидером партии "Батьківщина" и врачами "Укрзалізниці", где Ю.Тимошенко проходит лечение.

Глава "Шарите" высказался против участия Ю.Тимошенко в судебном заседании, намеченном на понедельник, 25 июня. По его словам, экс-премьера не следует отправлять в суд в ближайшие дни, поскольку это сведет на нет все усилия врачей за последние недели, сообщает агентство dpa. Как заметил глава берлинской клиники, через несколько недель состояние здоровья пациентки может стабилизироваться. Тогда и можно было бы продолжить процесс.

Вместе с К.Айнхойплем приехала завотделением "Шарите" Анетт Райсхауэр, которая будет лечащим врачом Ю.Тимошенко. Она уже была в Харькове с 21 по 28 мая. Как долго она пробудет в Украине в этот раз, пока неизвестно.