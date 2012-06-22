Тигипко: мы не пойдём на то, чтобы делать два национальных языка

Как передает корреспондент УНИАН, С.Тигипко отметил при подходе к прессе: «По языковому вопросу нам раздирать страну нельзя. Мы должны сделать так, чтобы все себя чувствовали комфортно».

По словам вице-премьер-министра Украины, законопроект «Об основах государственной языковой политики» уже прошёл первое чтение, и он даст возможность развиваться всем языкам тех народов, которые живут в Украине.

«Я считаю, что никакой самоизоляции в связи с языковым вопросом не должно быть, потому что любая самоизоляция, - это потеря экономического роста, это потеря экономики», - добавил С.Тигипко.

По мнению министра, руководство страны должно сделать так, «чтобы все люди, которые говорят на разных языках, живут в Украине, могли развивать свою культуру, могли чувствовать себя комфортно в своей стране». Он также заявил о недопустимости изоляции по языковому признаку. «Отделиться, сделать самоизоляцию страны, даже выделять один язык - тот же украинский - нельзя», - уточнил С.Тигипко.

Как считает министр, сегодня не надо идти на введение двух национальных языков. «Мы не пойдём на то, чтобы делать два национальных языка, потому что это приведёт к ненужным разговорам», - уточнил С.Тигипко.

Отвечая на вопрос о том, надо ли сейчас вносить изменения в Конституцию, С.Тигипко предложил вначале принять закон «Об основах государственной языковой политики».

«Давайте вначале примем закон, а после посмотрим, нужны ли такие изменения или нет», - отметил С.Тигипко.