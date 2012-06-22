Кужель рассказала, как Тимошенко за решеткой плакала из-за Королевской

Об этом депутат Верховной Рады Крыма Александра Кужель сообщила в интервью «Газеті по-українськи» (№ 89 от 22 июня).

«На лжи и измене невозможно ничего построить. Ю.Тимошенко впервые за решеткой заплакала, когда узнала, что Н.Королевска провела съезд и возглавила партию. Куда ни приезжает Королевская, она везде рассказывает, что Юля чуть ли не сестра ей, и она - проект, согласованный с Юлей. Это ложь. Поэтому Ю.Тимошенко и не хочет с ней встречаться», - сказала А.Кужель.

По ее убеждению, Н.Королевская не в состоянии ничего привнести в украинскую политику.

Говоря о перспективах Виталия Кличко, А.Кужель выразила мнение, что он недальновидно действует, слепо доверяя своим растущим рейтингам. «Создается впечатление, что он попал в плен политической манипуляции, цель которой - отстранить Виталия от мэрских выборов в Киеве. А из-за того, что он держит паузу, мы теряем столицу», - отметила А.Кужель.

Она рассказала, что один политик ей сказал: «Если бы киевляне узнали, как Партия регионов расписала каждый кусочек земли, то давно уже вынесли бы их из кабинетов».

«Там ужасный дерибан. И огромный обман идет. Висят везде плакаты о референдуме. Страшнее всего, что там есть пункт об утверждении Генплана развития Киева до 2015 года. Первое: план может быть минимум до 2030-го. Второе: кто-нибудь его видел? Они узаконят тот план, в котором ни Киеву, ни киевлянам места не останется. Они рассматривают Киев, как и всю Украину, исключительно как территорию, на которой надо собрать как можно больше материальных ресурсов. Они не думают о будущем, не способны мыслить на перспективу. Забрать все и сейчас - вот их метод», - подчеркнула А.Кужель.

В то же время, она сказала, что ожидает победы оппозиции на нынешних парламентских выборах.

«А с победой оппозиции сформируют новое правительство, освободят политзаключенных, устранят преграды к евроинтеграции. Сейчас происходит то, во что я почти не верила - в объединенную оппозицию вливаются партии Гриценко, Катеринчука. Это - огромный шанс на победу над этой властью», - заявила А.Кужель.