Азарову показалось, что он переломил тенденцию в экономике

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании Кабинета министров.

«Правительству удалось переломить негативную тенденцию начала года. Наша с вами задача, чтобы, во-первых, тенденция роста укреплялась, а во-вторых, чтобы дополнительные бюджетные средства, которые создает экономика, направлялись на государственную социальную политику», - сказал Н.Азаров.

Он отметил рост производства за 5 месяцев почти на 2% и существенный рост в строительной отрасли.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в Украине рост промышленного производства в мае 2012 года по сравнению с маем 2011 года составил 1%, а по сравнению с апрелем 2012 года – 1,9%.

При этом в апреле 2012 года против марта текущего года уровень промпроизводства сократился на 3,4%, в марте против февраля – на 9,8%.

В феврале 2012 г. против января зафиксирован рост на 0,4%.

В январе 2012 года по сравнению с декабрем 2011 года спад промпроизводства составил 12,7%.