Активисты «Батькивщины» опять одели иностранцев в футболки "Free Yulia"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщины», такую акцию они проводят уже в третий раз.

«И каждый раз находятся сотни европейцев, которые с радостью одевают футболки и выражают поддержку нашему лидеру. Они хорошо знают, кто такая Юлия Тимошенко, и что она брошена за решетку ни за что», - заявил в комментарии иностранным журналистам один из инициаторов акции, партиец Львовской “Батькивщины” Александр Маленевский.

Немецкий болельщик одел футболку “Free Yulia” и заверил, что не снимет ее вплоть до вечера и на стадионе также будет болеть в ней.

«Конечно, я поддерживаю Юлию Тимошенко, ведь я слежу за событиями, происходящими в Украине, знаю, что бывший премьер-министр страны – политзаключенная. И это просто дико для страны, руководство которой заверяет, что ориентируется на Европу. В действительности же это не так, а Украине недостает демократии и европейских ценностей», - сказал болельщик в интервью иностранным журналистам

Не менее осведомленными с ситуацией в Украине оказались и гости из Дании. «Не нужно объяснять, кто такая Тимошенко. Мы знаем – она не виновата. Конечно, мы с радостью оденем футболки, а затем заберем их с собой», - поддержала акцию молодая пара с Дании.

«Группа болельщиков из Германии подошла к агитационной палатке «Батькивщины» и все как один одели предложенные футболки. А затем фаны начали скандировать “Тимошенко”, “Юля” и “Янукович - аут”! “Это наша поддержка Юли», – объясняли они прохожим львовянам.