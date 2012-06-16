Бессмертный: Общество заказало Януковича - и имеет его

Общество формирует заказ на что-то - и всегда это получает. Такое мнение высказал бывший вице-премьер и посол Украины Роман Бессмертный в интервью журналу «Країна».

"Сила обстоятельств может быть разной в разных обществах в зависимости от их состояния. Общество заказало Януковича - и имеет его. Это закон большинства", - отметил он.

Вместе с тем Бессмертный указал, что большинство может ошибаться.

"Власть отвечает запросам и потребностям усредненного уровня общества. Если придет даже гениальный человек и захочет провести реформы, а на это не будет настоящего заказа от общества, то и реформ не будет. Если власть лишь имитирует реформы - это также происходит с негласного заказа большинства" , - отметил он.

Безсмертный отметил, что недовольны такой ситуацией преимущественно люди искусства, философы, люди с высоким IQ.

"Но они живут немного в другом мире, в будущем. Большинство людей - в настоящем. Когда видишь проблемы будущего, то недоволен тем, что сейчас они не решаются. Но это не смущает большинство, которое видит только настоящее. В 2004 году все хотели , чтобы власть сделала десять шагов вперед. Но там потенциала было только на один. Все думали: "Заживем по-другому". А за счет чего? Не было такого потенциала ни у элиты, ни у общества ", - считает бывший вице- премьер.