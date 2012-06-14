Евродепутаты: при таких условиях Тимошенко не сможет вылечиться полностью

У экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая проходит курс реабилитации в Центральной клинической больнице «Укрзалізниці» в Харькове, нет претензий к врачам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове после встречи с Ю.Тимошенко сказали депутаты Европейского парламента Ребекка Хармс и Вернер Шульц.

По словам Р.Хармс, во время встречи с Ю.Тимошенко были обсуждены вопросы, связанные с условиями ее содержания и лечения в клинике.

Р.Хармс подчеркнула, что Ю.Тимошенко не высказывала претензий к харьковским врачам, однако, по мнению евродепутата, даже при таких условиях, находясь фактически в заключении, Ю.Тимошенко не сможет вылечиться полностью.