На Тимошенко работает ”команда людей, которые учились годами”

Блок Юлии Тимошенко не допустит фальсификаций на досрочных парламентских выборах. На этом акцентировала лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО в воскресенье на пресс-конференции в Тернополе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по словам лидера блока, на каждом избирательном участке работают 5-7 людей от БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что это «серьезно наученная команда людей, которые учились годами».

«Мы направили им списки на электронных носителях. Они обходят каждую квартиру и, как члены комиссии, уточняют списки», - сказала она.

Также лидер БЮТ сообщила, что избирательные списки сравниваются с реестрами умерших для предупреждения фальсификаций.