Муж Тимошенко: Для Януковича под Межигорьем уже построили гильотину

Об этом говорится в открытом письме А.Тимошенко Президенту Украины, текст которого передан УНИАН.

“Гражданин Президент! Обращаюсь к Вам в такой форме потому, что, кроме того, что в настоящее время, в перерыве между Межигорскими радостями, Вы исполняете функции Президента Украины, Вы еще являетесь и гражданином Украины, большого Государства с населением свыше 45 млн лиц, которое за 2 года вашего правления уменьшилось более чем на 300 тыс. чел. Вы, гражданин Президент, с самого начала вашего захвата власти и до сегодняшнего времени не выполнили ни одного Вашего предвыборного обещания... Обращаюсь к Вам так, как во времена Великой французской Революции обращались к руководителям Франции, пришедших к власти обманным путем, но все равно закончивших свою жизнь на гильотине”, - написал А.Тимошенко.

Он выразил убеждение, что обманутые избиратели, которые проголосовали за В.Януковича, уже построили “гильотину где-то под Межигорьем и только ждут благоприятного момента”.

А.Тимошенко заметил, что обращается к Президенту, поскольку по его прямому указанию осуществляются издевательства над Ю.Тимошенко. “Заточив в тюрьму безосновательно, без доказательств с никудышним судьей Киреевым лидера оппозиции Юлию Тимошенко, Вы заключили в тюрьму и сделали заложниками тех украинских граждан, которые проголосовали не за Вас. Вы сделали заложницей всю Украину... Сегодня весь мир смотрит на Вас как на чудо природы, которое своей неспособностью управлять страной вместе со своими опричниками Кузьминым, Пшонкой, Левочкиным, Хорошковским только и умеете, что издеваться и проводить пытки над невинными женщинами, садить в тюрьмы представителей оппозиции, активистов налогового Майдана, общественных деятелей, проводить преступные эксперименты над беззащитными людьми, бить женщин и убивать студентов”, - написал А.Тимошенко.

Он выразил возмущение по поводу того, что заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин назвал его жену – лидера оппозиции - убийцей. “Без суда и следствия уже вынесен приговор! Гражданин Янукович, вы взяли на себя функции Президента, Прокурора, Судьи и Палача для всех, а для Юлии Тимошенко особенно. Ваши слова о причастности Юлии Тимошенко к убийству донецкого бизнесмена Евгения Щербаня показывают, что Вы – это уже и украинская юстиция, которая и так уничтожена и разорена по вашим указаниям”, - отметил А.Тимошенко.

По его убеждению, публичный заказ на преследование Ю.Тимошенко уже не замалчивается, а афишируется. “Каждый день через камеры, установленные по Вашему прямому указанию в палате моей жены в больнице, Вы как маньяк и извращенец наблюдаете, что делает эта маленькая, но сильная духом женщина. Следующим Вашим шагом должно стать прямое участие в допросах и пытках Юлии Тимошенко. Фактически Вы – Янукович и ваши соратники провозгласили обвинительный приговор в адрес лидера объединенной оппозиции. И уже не вопрос, как будут действовать судьи и прокуроры в этих делах – заказ получен”, - подчеркнул А.Тимошенко. По его словам, в этом деле нет никакого правосудия, и есть “только команда «Фас!» из Межигорья”.

“Я требую немедленного освобождения от занимаемых должностей организаторов политических репрессий – Хорошковского, Левочкина, Пшонку, Кузьмина, а также продажных судей Киреева и Вовка...

Гражданин Президент Янукович! Задумайтесь над тем, что Вы творите, или, может, это творится за Вашей спиной?!”, - спросил А.Тимошенко.

При этом он добавил, что выступает против бойкота Украины как большого европейского государства, но за полный бойкот и мировое игнорирование власти В.Януковича.