Эксперт предостерегает: языковой вопрос грозит Украине революцией

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Инициативы «Первого декабря», такое убеждение в эфире ТВі выразил профессор, участник группы Вадим Скуративский.

«Мы привыкли к тому, что революция возникает на экономической почве, но она может возникнуть и на другой, включая языковую» - сказал он.

В.Скуративский выразил мнение, что “совсем неожиданно в столетней истории преследований украинского языка вдруг эту проблему перевели на достаточно изысканную, юридическую платформу. Это впервые, следовательно, надо понять: или это конец репрессий относительно украинского языка, или начало сугубо юридического унижения”.

«Дело в том, что это очередная выходка соседнего империализма. Он может использовать любой сюжет в любом направлении, в любую минуту. Ему одинаково, что использовать для своих интриг. Но в принципе, очень обидно, что мы допускаем эти сюжеты. Нельзя позволять эту глупость и подлость. Дело не только в законопроекте. Здесь можно проследить, как ведут себя его инициаторы - абсолютное неприятие Украины. Они невежды, которые люто ненавидят все украинское и пытаются изо всех сил пресечь любые проявления украинской истории и культуры», - считает В.Скуративский.

Ранее Инициативная группа «Первого декабря» заявила, что проект закона о принципах языковой политики является намерением подменить Конституцию Украины. Участники группы предостерегли, что в случае принятия законопроекта он приведет к расколу в обществе.

*** Инициативная группа «Первого декабря» создана в 20-ю годовщину референдума. В состав группы входят Вячеслав Брюховецкий, Богдан Гаврилишин, Семен Глузман, Владимир Горбулин, кардинал Любомир Гузар, Иван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Евгений Сверстюк, В.Скуративский, Игорь Юхновский.