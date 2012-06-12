Тимошенко поблагодарила политиков, которые не приехали на Евро

Как сообщает официальный сайт Ю.Тимошенко, так украинский экс-премьер прокомментировала проведение Евро-2012 в Украине двум мировым СМИ - британскому изданию "The Telegraph" и американскому телеканалу CNN.

"Я не хочу, чтобы нынешний авторитарный режим использовал Евро-2012 для свертывания демократии и прав человека. Мы приветствуем футбольных болельщиков, потому что хотим, чтобы честные правила игры футбола наконец вошли в украинскую политику", - сказала Ю.Тимошенко в комментарии "The Telegraph".

На сайте отмечается, что экс-премьер-министр Украины выразила благодарность всем европейским политикам, которые отказались политически поддержать действующую власть страны своим посещением украинских футбольных матчей.

"Стоя рядом на одной трибуне с Януковичем или просто пожав ему руку, вы поможете авторитарному режиму в Украине, который отнимает все права и свободы у граждан моей страны. В этот раз мы нуждаемся в вашей помощи, как никогда раньше", - подчеркнула Ю.Тимошенко в комментарии, переданном для CNN.

На сайте также отмечается, что "именно при премьерстве Ю.Тимошенко Украина получила право на проведение вместе с Польшей финальной части Чемпионата Европы по футболу".

"Новое правительство воспользовалось этой возможностью, чтобы устроить "праздник своего кармана", в который попала большая часть средств, выделявшихся из государственного бюджета на подготовку и проведение чемпионата. Именно по инициативе правительства Николая Азарова в тендерное законодательство были внесены изменения и внедрена удобная для них коррупционная схема", - говорится в сообщении на официальном сайте Ю.Тимошенко.