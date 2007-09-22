Янукович в Одессе обогатился непристойными анекдотами

Лидер ПР Виктор Янукович в прямом в эфире одесской телекомпании "38 канал" похвастал, что перед визитом в Одессу побывал в трех населенных пунктах, однако не смог вспомнить название одного из них.

"Я сегодня был в трех городах: Измаиле, Белгород-Днестровском и... (пауза на 20 секунд). Третий город – я был там впервые... (снова пауза), это... напомните мне!", - обратился Янукович к ведущей, однако она не смогла ему помочь. "Давайте не будем уточнять, а поговорим вообще об одесском регионе", - предложила она.

Янукович также рассказал, что ему в Одессе рассказали несколько анекдотов, но не стал их пересказывать. "Я сегодня из Одессы повезу несколько свежих анекдотов. Они чисто одесские, мне стыдно о них говорить", - сказал Янукович.

Украинская правда