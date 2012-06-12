Партия регионов начала акцию «Хотим говорить на родном языке!»,

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городской организации Партии регионов, в ходе акции предусмотрен сбор подписей в поддержку принятого в первом чтении законопроекта. Для этого в каждом районе города будут развёрнуты агитационные пикеты и палатки, где будут собираться подписи горожан. Сбор подписей будет производиться также в общественных приемных Партии регионов, народных депутатов, депутатов местных советов от ПР, в ходе проведения выездных встреч с избирателями, других массовых акций и мероприятий.

Акция также предполагает проведение научно-практических конференций, заседаний тематических круглых столов», общественных форумов.

Активисты Партии регионов будут вести разъяснительную работу среди общественности по доведению сути принятого в первом чтении законопроекта, принципиальной позиции Партии регионов по защите конституционных прав русскоговорящих граждан Украины.

При проведении акции «Мы хотим говорить на родном языке!» состоится передача книг на русском языке, а также на языках национальных меньшинств библиотекам общеобразовательных учебных заведений, детским домам, многодетным семьям.

Акция продлится до 2 июля.