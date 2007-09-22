Регионы предупреждают Ющенко: доверие к выборам под угрозой

Президиум Политсовета Партии регионов призывает Президента Виктора ЮЩЕНКО предотвращать действия, направленные на подрыв избирательного процесса его политическими представителями.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Партии регионов.

В частности, по словам авторов заявления, «сейчас доверие к избирательному процессу под угрозой». При этом Президиум Политсовета Партии регионов заявляет, что ему поступила информация, что «помаранчевые партии дают указания своим представителям в окружных избирательных комиссиях не подписывать протоколы с результатами выборов 30 сентября».

В связи с этим Президиум Политсовета Партии регионов обращается к Президенту с требованием осуществить меры, которые гарантируют недопущение таких нарушений. «Граждане, которые давали такие распоряжения, независимо от занимаемой ими административной должности или политического статуса, должны понести соответствующее наказание, а их фамилии должны стать известны общественности.

Также Президиум Политсовета Партии регионов выразил обеспокоенность тем фактом, что Президент лично активно участвует в избирательном процессе, тем самым нарушая свой долг Президента. Поэтому Президиум Политсовета Партии регионов призвал Президента воздержаться от подобных действий и сосредоточиться на его обязательстве обеспечить честные и справедливые выборы.

«Как Глава государства, который держит в своих руках рычаги влияния на политические процессы, Вы должны были бы воздержаться от участия в пропагандистских предвыборных кампаниях любой политической силы», отмечается в заявлении Президиума Политсовета Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября Центральная избирательная комиссия обязала Президента воздерживаться от участия в предвыборной агитации во время избирательного процесса.

В частности, Центризбирком признал действия Президента что касается участия в предвыборной агитации в форме публичных призывов голосовать за блок «Наша Украина – Народная самооборона» не соответствующими требованиям закона.

Кроме того, ЦИК считает, что такие действия Президента являются нарушением избирательного права граждан и их законных интересов и несовместимы со статусом главы государства.