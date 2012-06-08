Янукович полетел на открытие Евро
16:11, 08 июня 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович отбыл с рабочим визитом в Республику Польша.
Виктор Янукович встретится с Коморовским
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
В Варшаве глава Украинского государства проведет встречу со своим польским коллегой Брониславом Коморовским.
Президенты Украины и Польше также посмотрят церемонию открытия финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года и матч между национальными сборными Польши и Греции.
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