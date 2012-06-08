Янукович полетел на открытие Евро

16:11, 08 июня 2012
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович отбыл с рабочим визитом в Республику Польша.

Виктор Янукович

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

В Варшаве глава Украинского государства проведет встречу со своим польским коллегой Брониславом Коморовским.

Президенты Украины и Польше также посмотрят церемонию открытия финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года и матч между национальными сборными Польши и Греции.

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