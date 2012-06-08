Янукович полетел на открытие Евро

Президент Украины Виктор Янукович отбыл с рабочим визитом в Республику Польша.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины. В Варшаве глава Украинского государства проведет встречу со своим польским коллегой Брониславом Коморовским. Президенты Украины и Польше также посмотрят церемонию открытия финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года и матч между национальными сборными Польши и Греции.

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