Янукович повторяет, что Донбасс порожняк не гонит

Лидер Партии регионов Виктор Янукович на митинге в городе Красный Луч Луганской области заявил собравшимся, что свой поход в Одесскую область он начнет как Суворов: «Завтра я еду на Одещину. Начну с Измаила – это город, с которого полководец Суворов начинал свой поход.» - сказал Янукович.

- Мы должны делать все, чтобы 30 сентября мы получили убедительную победу. Вы согласны? - обратился Янукович к участникам митинга.

- Да! – лидеру ПР ответили аплодисментами и свистом.

- Я могу сказать Одещине, что Донбасс порожняк не гонит? Да? – продолжал спрашивать Янукович у собравшихся.

- Да! - ответили ему снизу.