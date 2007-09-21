Янукович повторяет, что Донбасс порожняк не гонит
16:47, 21 сентября 2007Политика
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Лидер ПР повез весть на Одещину
Лидер Партии регионов Виктор Янукович на митинге в городе Красный Луч Луганской области заявил собравшимся, что свой поход в Одесскую область он начнет как Суворов: «Завтра я еду на Одещину. Начну с Измаила – это город, с которого полководец Суворов начинал свой поход.» - сказал Янукович.
- Мы должны делать все, чтобы 30 сентября мы получили убедительную победу. Вы согласны? - обратился Янукович к участникам митинга.
- Да! – лидеру ПР ответили аплодисментами и свистом.
- Я могу сказать Одещине, что Донбасс порожняк не гонит? Да? – продолжал спрашивать Янукович у собравшихся.
- Да! - ответили ему снизу.
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