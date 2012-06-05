400 представителей оппозиций пришли на Банковую

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение о передаче такого обращения В.Януковичу было принято представителями националистических сил и депутатами Львовского областного совета сегодня возле здания Верховной Рады.

В настоящее время на улице Банковой находятся около 400 представителей националистических сил.

Между тем сторонники оппозиционных партий продолжают пикетировать ВР, несмотря на дождь.

Количество участников акции оппозиции немного уменьшилось, но они продолжают стоять на улице Грушевского от Кабинета министров до здания Верховной Рады.

Как и ранее, они отделены от сторонников Партии регионов милицейскими кордонами.

В то же время в Мариинском парке возле центрального входа в ВР значительно уменьшилось количество представителей ПР, также площадку покинули представители националистических сил, которые сейчас находятся на улице Банковой возле Администрации Президента.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ВР был принят в первом чтении законопроект «Об основах государственной языковой политики», инициированный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко.

В объяснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27-ми).