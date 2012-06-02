К Тимошенко вернулся немецкий врач Хармс
15:55, 02 июня 2012Политика
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Врач немецкой клиники "Шарите"Лутц Хармс прибыл в субботу днем в Харьков, чтобы продолжить лечение заключенной экс-премьера Украины Юлии Тимошенко.
|К Тимошенко прилетел доктор Хармс
Об этом сообщает пресс-служба государственной пенитенциарной службы в субботу.
"Сегодня, 2 июня, для продолжения курса реабилитации Юлии Тимошенко в ЦКБ "Укрзализныци", около 14.00 в Харьков прибыл врач берлинской клиники "Шарите" Лутц Хармс", - говорится в сообщении.
Других подробностей пенитенциарная служба не сообщает.
Как сообщал УНИАН, 9 мая заключенную Ю.Тимошенко госпитализировали с Качановскую исправительную колонию Харькова в больницу «Укрзалізниці». Первым лечащим врачом Ю.Тимошенко был врач-невропатолог берлинской клиники «Шарите» Л.Хармс. 21 мая его заменила также врач клиники «Шарите» Анетт Райсгауэр. Она занималась лечением Ю.Тимошенко до 27 мая.
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