К Тимошенко вернулся немецкий врач Хармс

Об этом сообщает пресс-служба государственной пенитенциарной службы в субботу.

"Сегодня, 2 июня, для продолжения курса реабилитации Юлии Тимошенко в ЦКБ "Укрзализныци", около 14.00 в Харьков прибыл врач берлинской клиники "Шарите" Лутц Хармс", - говорится в сообщении.

Других подробностей пенитенциарная служба не сообщает.

Как сообщал УНИАН, 9 мая заключенную Ю.Тимошенко госпитализировали с Качановскую исправительную колонию Харькова в больницу «Укрзалізниці». Первым лечащим врачом Ю.Тимошенко был врач-невропатолог берлинской клиники «Шарите» Л.Хармс. 21 мая его заменила также врач клиники «Шарите» Анетт Райсгауэр. Она занималась лечением Ю.Тимошенко до 27 мая.