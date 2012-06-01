Медведев может приехать на футбол в Донецк

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, это не исключил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Владимир Ельченко на пресс-конференции в Москве.

«Я бы не хотел раскрывать детали - они согласованы, но еще не утверждены. Некоторые игры после группового турнира попадают на те даты, которые определены для некоторых украинско-российских встреч (на высшем уровне – УНИАН), не связанных с футболом»- сказал В.Ельченко.

«Приглашения высланы», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 27 июня в Донецке премьер-министры Украины и России Николай Азаров и Дмитрий Медведев проведут заседание Комитета по торгово-экономическому сотрудничеству Межгосударственной украинско-российской комиссии.