Суд допросил кума Пукача

Сегодня Печерский райсуд Киева в рамках выдвинутого обвинения относительно убийства журналиста Георгия Гонгадзе экс-начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексея Пукача допросил уже осужденного за причастность к этому преступлению Николая Протасова.

Об этом УНИАН сообщил один из участников судебного заседания, заметив, что допрошенное сегодня лицо является кумом А.Пукача.

Во время допроса Н.Протасов демонстрировал «прекрасную осведомленность» относительно своего здоровья, как раньше он делал это в судебном заседании, когда рассматривалось его дело, и совсем ничего не мог сказать полезного относительно отношений с А.Пукачем и обстоятельств совершения преступления», - отметил собеседник агентства.

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день в судебном заседании по обвинению А.Пукача допрошен седьмой из 13 свидетелей.

Следующее судебное заседание должно состояться 7 июня.

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Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины 31 марта 2011 года утвердила обвинительное заключение и передала в Печерский райсуд Киева для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении А.Пукача.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что обвиняемый в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года умышленно совершил убийство последнего.

Дело А.Пукача рассматривается в Печерском райсуде в закрытом режиме.