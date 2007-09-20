Киселев: Партия регионов будет исполнять все, что предусмотрено законом

Народные депутаты V созыва приступят к рассмотрению проекта госбюджета на 2008 г., а Верховная Рада следующего созыва доработает и примет его. Об этом заявил журналистам нардеп V созыва Василий Киселев в кулуарах парламента. По его словам, законодательство предусматривает, что до 15 сентября в парламенте должен быть зарегистрирован проект бюджета на следующий год. "Партия регионов будет исполнять все, что предусмотрено законом", - добавил В.Киселев.

РБК-Украина