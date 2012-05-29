Янукович предупредил судей, что скоро у адвокатов будет больше прав

Принятие Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» станет важным шагом в направлении реального утверждения конституционного принципа предоставления каждому гражданину Украины квалифицированной правовой помощи.

Такое убеждение выразил Президент Украины Виктор Янукович в своем выступлении во время церемонии принятия присяги лицами, впервые назначенными на должность профессионального судьи, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Убежден, что состояние адвокатуры является показателем защищенности лица и одним из индикаторов продвижения государства в направлении утверждения и обеспечения прав и свобод человека», - сказал глава государства. Таким образом, отметил он, адвокатура в Украине должна быть высокопрофессиональной, независимой и эффективной.

Именно с этой целью Президент внес в Верховную Раду законопроект «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». «Основными идеями этого закона является построение качественной модели адвокатуры, основами деятельности которого будет самое широкое самоуправление, независимость от государственных органов, законность, соблюдение адвокатами профессиональных и моральных требований», - отметил В.Янукович.

Глава государства также отметил, что значительное внимание в законопроекте отведено расширению профессиональных прав адвоката, закреплению возможностей защиты для сбора доказательств и совершения других действий, необходимых для предоставления правовой помощи.

Реальное функционирование принципа состязательности невозможно без существования в Украине сильной и профессиональной адвокатуры, убежден Президент.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля советник Президента Андрей Портнов сообщил, что глава государства внес на рассмотрение парламента законопроекты относительно адвокатской деятельности и усиления гарантий независимости судей.

По его словам, для выполнение обязательств Украины, взятых на себя перед вступлением в Совет Европы, Президент внес на рассмотрение парламента два законопроекта: «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления гарантий независимости судей)».

Говоря о первом законопроекте, А.Портнов отметил, что он предусматривает внедрение равенства адвокатов перед другими участниками уголовного процесса. Так, среди прочего, адвокат будет иметь право опрашивать свидетелей, изучать доказательства во время досудебного следствия.

Также законопроектом устанавливаются сроки на предоставление ответа на адвокатский запрос и административная ответственность за необоснованный отказ или несвоевременное предоставление ответа.

Кроме того, проектом закона предлагается учредить профессиональную ассоциацию адвокатов, в данном случае речь идет о создании национальной ассоциации адвокатов.

Законопроектом «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» совершенствуется процедура рассмотрения дисциплинарной ответственности адвокатов, а также, в развитие реализации положений закона «О бесплатной правовой помощи», предусматривается возможность предоставления бесплатной адвокатской помощи за счет государства.

Кроме того, предлагается разрешить иностранным адвокатам вести свою деятельность в Украине.