У Тимошенко объяснили, почему немецкие врачи работают вахтенным методом

Об этом заявила пресс-секретарь лидера партии «Батьківщина» Марина Сорока, комментируя то, что лечением Ю.Тимошенко занимается не один врач.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», М.Сорока напомнила заявление немецкого врача Лутца Хармса о том, что медики клиники «Шарите» будут лечить экс-главу правительства именно вахтенным методом.

М.Сорока заметила, что «и доктор Л.Хармс, и его преемник Аннетт Райссхауэр также сообщали, что лечение будет длиться более полугода, и что находиться в «долговременных командировках» они не могут».

«Подчеркиваю, что немецкие врачи возвращаются к своей работе в клинике «Шарите» после лечения Ю.Тимошенко в Харькове не потому, что это прихоть «капризной» Ю.Тимошенко, которую больше полугода Банковая лишала медицинской помощи, а потому, что они работают вахтенным методом и выполняют свое обещание сделать все возможное для выздоровления Ю.Тимошенко», - отметила М.Сорока.

Как сообщал УНИАН, 9 мая заключенную Ю.Тимошенко госпитализировали из Качановской исправительной колонии Харькова в больницу «Укрзалізниці». Первым лечащим врачом Ю.Тимошенко был врач-невропатолог берлинской клиники «Шарите» Л.Хармс, которого 21 мая заменила также врач клиники «Шарите» А.Райсгауэр.

28 мая источник в Центральной клинической больнице «Укрзалізниці» сообщил УНИАН, что для продолжения лечения Ю.Тимошенко в Центральной клинической больнице «Укрзалізниці» Харькова прибудет другой врач из берлинской клиники «Шарите».

Врач экс-премьера А.Райсгауэр, которая прибыла в Харьков 21 мая, в воскресенье, 27 мая, уехала из города. По данным собеседника агентства, 1 июня в ЦКБ «Укрзалізниці» прибудет другой врач немецкой клиники. При этом источник не уточнил, кто именно это будет.