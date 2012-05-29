Тюремщики говорят, что Луценко отказался от медосмотра

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий Луценко отказался от комиссионного медицинского осмотра специалистами Министерства здравоохранения Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины.

В ГПтС сообщают, что с целью динамичного наблюдения за состоянием здоровья 28 мая Ю.Луценко был предложен комиссионный медицинский осмотр специалистами Минздрава Украины. Однако он отказался от предложенного медицинского осмотра, мотивируя это недоверием к врачам, о чем подал письменное заявление. Об этом был составлен соответствующий акт.

Дополнительно ГПтС информирует, что за время пребывания в Киевском следственном изоляторе Ю.Луценко 14 раз осматривался комиссиями Минздрава и ведущими врачами, а также 7 раз вывозился в заведения Минздрава для проведения инструментального обследования. В медицинских заведениях Ю.Луценко дважды находился на стационарном лечении.

Кроме того, ГПтС сообщает, что, в соответствии с заключением врачей Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, где Ю.Луценко находился в стационаре с 6 по 20 апреля, он был всесторонне обследован высококвалифицированными врачами разного профиля, прошел ряд инструментальных и лабораторных исследований.

Согласно заключению, врачи подтвердили ранее установленные комиссией специалистов Минздравом диагнозы. Гепатит С у Ю.Луценко не выявлен и раньше выявлен не был.

Состояние Ю.Луценко специалисты Киевской больницы скорой медицинской помощи оценили как удовлетворительное, а по сравнению с маем прошлого года (находился в этой же больнице на обследовании и стационарном лечении) врачи отметили улучшение состояния его здоровья.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко с декабря 2010 года содержится в Лукьяновском СИЗО. Он длительное время голодал в знак протеста против решения суда в очередной раз продлить срок его заключения. После голодовки состояние здоровья Ю.Луценко ухудшилось, в частности, у него заболевания печени и поджелудочной железы.

12 апреля 2012 года жена Ю.Луценко Ирина Луценко заявила, что ее мужа в СИЗО во время переливания крови инфицировали вирусным гепатитом TTV.

Начальник управления здравоохранения и медико-санитарного обеспечения ГПтС Евгений Поляков отрицал, что экс-министр внутренних дел был инфицирован вирусным гепатитом во время переливания крови в следственном изоляторе. Он объяснил, что гепатит TTV есть у 75% населения.