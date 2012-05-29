Яценюк: можно взять грузинский опыт и заменить всех

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил при обсуждения проекта программы деятельности объединенной оппозиции.

А.Яценюк напомнил, что оппозиция выступает за то, чтобы прокуратура полностью лишилась полномочия общего надзора, поскольку это наиболее коррупционная вещь.

«Мы хотели бы провести дискуссию, каким образом изменить эту правоохранительную систему. С одной стороны, можно взять грузинский опыт и заменить всех, и считаю, что элементы этого опыта очень правильные», - сказал А.Яценюк.

Кроме того, добавил он, необходимо создание качественной системы с балансами противовесов.

А.Яценюк также отметил, что необходимо решить проблему коррупции в высших эшелонах власти.

«Речь идет о коррупции, как в политике, так и в экономике», - сказал А.Яценюк.

В то же время он отметил, что сегодня в Украине существует уже даже не коррупция, а грабеж – государственных предприятий, государственного бюджета и т. п.