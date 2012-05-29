Томенко: референдум - хорошая идея, но не о языке, а о Януковиче

Об этом корреспонденту УНИАН заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины, один из лидеров партии “Батьківщина” Николай Томенко, комментируя заявления представителей большинства о возможности проведения языкового референдума.

Он заметил, что идея с проведением референдума относительно языкового вопроса не новая. По словам вице-спикера, люди, переживающие за единство страны, понимают, что вынесение конфликтных и искусственных вопросов во время избирательной кампании используются только для мобилизации избирателей. “Вполне понятно, что такие вопросы не будут вызывать единства в обществе, а скорее раскалывать его по региональным признакам”, - сказал Н.Томенко.

В то же время, добавил вице-спикер, сама идея референдума для определения принципиальных вопросов, тревожащих украинских граждан, является хорошей.

“Если бы сегодня была возможность провести референдум, то стоило бы вынести вопрос о доверии к деятельности Президента Украины”, - сказал он. По словам Н.Томенко, в случае, если бы Президент не получил поддержки граждан, то стоило бы ставить вопрос о проведении досрочных выборов.

“Оценка деятельности власти является более насущной проблемой, чем “доставание из шкафа” языкового вопроса в канун выборов”, - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Юрий Болдырев заявил, что «если националисты или другие радикально настроенные группы противодействуют защите прав русскоязычных людей на законодательном уровне, то решить вопрос предоставления русскому языку официального статуса можно на всеукраинском референдуме».