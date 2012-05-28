Кличко думает, что сможет «нарастить» еще 5-6 процентов до выборов

В Украине набирает обороты война социологических рейтингов. Об этом заявил лидер партии «УДАР» Виталий Кличко во время общения с журналистами в Кировограде.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "УДАР Виталия Кличко", по словам лидера партии, даже мощные социологические институты сегодня занимаются заказной социологией. «Это война рейтингов, война цифр. В странах Западной Европы такое невозможно. Если на протяжении определенного периода социологическая служба там умышленно или неумышленно делает погрешности и корректирует проценты, ее лишают лицензии на работу», - отметил В.Кличко и добавил, что в Украине таких правил не существует, поэтому создается основа для манипуляций общественным мнением.

«Сначала одни социологи нам рассказывают о том, что определенная политическая сила имеет один рейтинг, потом другие говорят, что рейтинг совсем другой, и так без конца. Кому-то будут дорисовывать, у кого-то забирают. Люди не могут составить объективную картину поддержки политиков и партий. Поэтому “УДАР” заказывает социологические исследования только у институтов с репутацией, проверенной годами. Мы также проводим внутреннюю социологию, и поэтому можем уверенно заявлять о тех цифрах, какие мы сегодня озвучиваем. А это – более 10% поддержки избирателей», - сказал В.Кличко.

Политик убежден, что к моменту проведения выборов в октябре партия сможет «нарастить» еще 5-6 процентов, следовательно, легко преодолеет избирательный барьер и будет представлена в будущем парламенте.

Как отметили в пресс-службе партии, 28-29 мая политик находится в Кировоградской области с двухдневным рабочим визитом. В.Кличко планирует провести встречи с общественностью Кировограда, посетить города Знаменка, Александрия, Светловодск, а также встретится с партактивом Кировоградского «УДАРа».