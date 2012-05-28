Порошенко пойдет на выборы по проверенному округу

Об этом П.Порошенко сказал в интервью агентству УНИАН.По его словам, с этим вопросом он определился «задолго до вхождения в правительство».

П.Порошенко отметил, что будет баллотироваться «по мажоритарному округу в Винницкой области, где избирался несколько раз в парламент».

По мнению министра, необходимо, чтобы политические деятели именно в мажоритарном округе «проходили испытание на то, имеет ли их деятельность общественную поддержку, поддержку избирателей».

На уточняющий вопрос, будет ли брать он отпуск на время избирательной кампании, П.Порошенко ответил, что определится позднее, и добавил: «Там посмотрим».