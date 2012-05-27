Экзит-пол: на внеочередных выборах под Киевом победил представитель ПР

Об этом УНИАН сообщили представители общественного объединения «Гуманитарная коллегия», которые осуществляли опрос избирателей на выходе из трех избирательных участков.

По их данным, уволенный в свое время депутатами сельсовета Ю.Денисенко получил 43,5 голосов избирателей, опередив более чем на 2 процента своего ближайшего конкурента – самовыдвиженца Олеся Кудрика, который получил 41,3 процента, на третьем месте - самовыдвиженец Вадим Костенко с результатом у 5,1 процента голосов.

Всего было опрошено 685 респондентов. Погрешность составляет 2,2 процента.

Представитель Всеукраинской общественной организации «Народный приговор» Ирина Ткаченко, которая среди других была наблюдателем за ходом голосования, отметила, что выборы состоялись без каких-либо серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты волеизъявления граждан.

И.Ткаченко сообщила, что явка избирателей составляет около 60 процентов.